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Общество12 января 2022 15:02

14 января в Новочеркасске перекроют движение через ж/д переезд

Проезд будет запрещен с 9 до 17 часов
Ангелина СКИБА
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На участке, о котором идет речь, будут вести ремонт

На участке, о котором идет речь, будут вести ремонт

Фото: Иван ПРОХОРОВ

14 января в Новочеркасске перекроют движение через железнодорожный переезд. Информацию об этом опубликовала пресс-служба СКЖД.

- В связи с проведением ремонтных работ движение через переезд 1173 км на станции Новочеркасск в Ростовской области будет закрыто 14 января с 9 до 17 часов, - говорится в сообщении.

Водителей просят помнить об этом и планировать свои поездки с учетом нового ограничения.

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Об этом предупреждают власти (подробности)