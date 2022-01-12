14 января в Новочеркасске перекроют движение через ж/д переезд

На участке, о котором идет речь, будут вести ремонт Фото: Иван ПРОХОРОВ

14 января в Новочеркасске перекроют движение через железнодорожный переезд. Информацию об этом опубликовала пресс-служба СКЖД.

- В связи с проведением ремонтных работ движение через переезд 1173 км на станции Новочеркасск в Ростовской области будет закрыто 14 января с 9 до 17 часов, - говорится в сообщении.

Водителей просят помнить об этом и планировать свои поездки с учетом нового ограничения.

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Об этом предупреждают власти (подробности)