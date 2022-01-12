Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 12 января: семибалльные пробки сковали город в канун Старого Нового года

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 12 января: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Береговой, проспекте Сиверса, улице Текучева, улице Варфоломеева, улице Максима Горького, проспекте Михаила Нагибина, улице Зоологическая, улице Мечникова, проспекте Соколова, улице Шаумяна, улице Курская, проспекте Театральном, улице Немировича-Данченко, улице Зоологическая, проспекте Буденновском и проспекте Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Лесопарковая, Доватора, Мадояна, Портовая, Малиновского, Всесоюзная. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, 1-я Форматная, Беляева, Орбитальная, а также по проспекту Королева и проспекту Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улице Вятской. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова и 40-летия Победы.

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