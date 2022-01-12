В Ростовской области мужчина лишился полмиллиона, желая получить продуктовый набор и тысячу рублей

После визита псевдосоциальных работников у пенсионера пропало 500 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Каменске-Шахтинском мошенники украли у местного жителя 500 тысяч рублей. Он лишился денег, понадеявшись на социальную помощь.

Домой к мужчине пришли две незнакомые женщины, которые представились социальными работниками. Они рассказали, что принесли социальную помощь для пенсионеров — продуктовый набор и тысячу рублей. Собеседник поверил и пустил их домой. Когда же нежданные гости ушли, хозяин жилища обнаружил пропажу 500 тысяч рублей.

Мужчина направил заявлению в отдел полиции «Каменский». По данным пресс-службы донского управления МВД, по факту происшествия возбудили уголовное дело «Кража».

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