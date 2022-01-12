В Ростове определили подрядчика для капитального ремонта на Северном водохранилище

В Ростове определили подрядчика, который займется проведение капитального ремонта на низовом водохранилище реки Темерник Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице определили подрядчика, который займется капитальным ремонтом Низового водохранилища на реке Темерник. На эти нужды планируется потратить более 24 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским управлением благоустройства и лесного хозяйства. В настоящее время конкурсной комиссией уже определен победитель. Им стала компания "Регионинвест". В ближайшее время подрядчику предстоит заняться капитальным ремонтом гидротехнического сооружения №33 на низовом водохранилище на реке Темерник.

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Все работы необходимо выполнить до 24 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проект капитального ремонта дороги в Пролетарске будет стоить около 2,5 миллиона рублей.

Средства будут выделены из местного бюджета.