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Общество13 января 2022 4:00

На проект капремонта дороги в поселке Матвеев Курган власти потратят более трех миллионов рублей

Работы необходимо выполнить до 8 августа
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В поселке Матвеев Курган отремонтируют дорогу

В поселке Матвеев Курган отремонтируют дорогу

Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Матвеево-Курганского района приняли решение отремонтировать одну из местных дорог. На эти нужды планируется потратить более трех миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Матвеево-Курганского района. Все желающие уже смогли подать заявки на участие. В настоящее время идет работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Ему необходимо будет заняться разработкой проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Комсомольской от кладбища до улицы Чехова в поселке Матвеев Курган.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. А все работы необходимо выполнить до 8 августа.

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Проект капитального ремонта дороги в Пролетарске будет стоить около 2,5 миллиона рублей.

Средства будут выделены из местного бюджета.