84-летняя дончанка погибла при пожаре в городе Гуково

Пожилая женщина погибла при пожаре в частном доме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области пожилая женщина погибла при пожаре в частном доме.Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 12 января, около восьми часов утра в городе Гуково. На улице Комсомольской загорелся частный дом. Очевидцы вызвали пожарных к месту происшествия, когда заметили густой дым.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено пять квадратных метров помещения. Локализовать возгорание удалось в 8:16, а уже через минуту огонь был полностью потушен. Когда пожарным удалось войти в дом, там они обнаружили тело 84-летней женщины, которая погибла от сильных ожогов. Эксперты установили и причину пожара, ею стало неосторожное обращение с огнем.

- Для тушения пожара от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

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Огонь был полностью потушен в 6:58.