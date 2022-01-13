В Ростове медики пересадили сердце пациенту с подтвержденным COVID-19

Это уже не первая подобная операция, еще нескольким заболевшим пересадили печень и почку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону медики пересадили сердце пациенту с подтвержденным COVID-19. Об этом рассказал главный врач Областной больницы Вячеслав Коробка.

- Пациент еще был в наркозе. Мы сделали ПЦР-исследование и получили положительной результат. Получается, что из дома забрали инфицированного больного и ему трансплантировали сердце. Потом мужчину уже с пересаженным сердцем перевели в госпиталь. В итоге он справился с болезнью и был выписан в удовлетворительном состоянии, - сообщил Вячеслав Коробка.

Специалист добавил, что это уже не первая подобная операция, также нескольким заболевшим пересадили печень и почку. Врач объяснил, что иногда ПЦР-исследование перед операцией не подтверждает заболевание и вирус выявляют позже. Около 50% заболевших в РОКБ также часто попадают по неотложной помощи.

- Чтобы сократить контакты между «красной» и чистой зонами в больнице разделили сотрудников, часть из них ушли в моногоспиталь и проводят операции там. Перечень оборудования в этих параллельных структурах аналогичный, - отметил Вячеслав Коробка.

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