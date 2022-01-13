В Ростовской области поймали рыбаков, выловивших рыбу на 300 тысяч рублей

У рыбаков изъяли лодку, рыбу и снасти. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области, в акватории Таганрогского залива, недалеко от села Михайловка полицейские во время патрулирования заметили мужчин, ловивших рыбу, рассказали в транспортной полиции. Как выяснилось, 23-летние приятели промышляли незаконно.

В лодке у нарушителей полицейские обнаружили 300 штук рыбы разной породы: пеленгасов, бычков, тарани и русских осетров.

- Последняя особь, кстати, относится к видам, занесенным в Перечень особо ценных водных биологических ресурсов, она охраняется международными договорами Российской Федерации, - пояснили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

У браконьеров изъяли более 140 метров лесковых сетей и рыбу. Сумма ущерба, причиненного государству, составила около 300 тысяч рублей.

Сейчас в отношении дончан возбуждены уголовные дела по статям «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Если вина будет доказана в суде, рыбаки могут сесть в тюрьму на срок до трех лет.

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