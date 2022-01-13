Еще 391 случай COVID-19 подтвердили в Ростовской области

В лабораториях со вчерашнего дня провели 17068 тестов на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области выявили новые случаи коронавируса, за сутки их оказалось 391. С начала пандемии количество инфицированных и переболевших достигло 198232. Об этом сегодня, 13 января, сообщает сайт донского правительства.

Заболевших после тестирования обнаружили в 54 городах и районах Дона: Ростов - 139, Таганрог - 17, Шахты - 14, Новочеркасск - 11, по 10 - Волгодонск и Сальский район, 9 - Азовский район, по 8 в Батайске, городе Гуково, Зерноградском районе.

Меньше всего положительных анализов - по 1 - оказалось в Веселовском, Заветинском, Куйбышевском, Обливском, Ремонтненском и Усть-Донецком районах.

В стационарах лечат сейчас 1919 пациентов, из них 32 человек находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ - 236.

За прошедшие сутки также стало известно о гибели еще 21 заболевшего COVID-19. Это 12 женщин от 60 до 90 лет, а также 9 мужчин от 53 до 80 лет. У них были хронические заболевания. Всего жертвами вируса с начала его распространения оказались 9853 человека, выздоровели 180098.

В лабораториях со вчерашнего дня провели 17068 тестов на коронавирус. Охват ПЦР-тестированием на 100 тысяч населения - 259,3. Полностью прошли вакцинацию 1920,44 тысячи человек.

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