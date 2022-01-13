Сейчас с тяжелым и средним течением заболевания лечат 1919 пациентов Фото: Артем КИЛЬКИН

За сутки в Ростовской области стало известно о гибели еще 21 заболевшего COVID-19. Информацию сегодня, 13 января, опубликовали на сайте донского правительства.

- Умерли 12 женщин от 60 до 90 лет, а также 9 мужчин от 53 до 80 лет. У них были хронические заболевания. Всего жертвами вируса с начала его распространения оказались 9853 человека, - говорится в сообщении.

Сейчас в больницах с тяжелым и средним течением заболевания лечат 1919 пациентов. 32 человека находятся на инвазивной ИВЛ, 236 - на неинвазивной ИВЛ.

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