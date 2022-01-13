Мошенник выманил у дончанки почти два миллиона рублей и «загнал» ее в кредиты

Полицейские разыскивают подозреваемого в мошенничестве Фото: Александр РОГОЗА

В Волгодонске Ростовской области местная жительница стала жертвой мошенника, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Потерпевшая рассказала оперативникам, что ей на мобильный позвонил незнакомый мужчина. Он представился брокером. Дальше собеседник весьма убедительно рассказала о том, как быстро и легко разбогатеть, благодаря бирже и инвестициям.

Почувствовав, что вызвал у собеседницы доверие, псевдоброкер предложил дончанке приумножить капитал. Женщина, уже представив, на что потратит миллионы, быстро оформила кредит, и вместе заемными деньгами отправила на чужой счет и собственные накопления.

На этом общение со лжеброкером завершилось. Он больше не выходил на связь, а заветную сверхприбыль женщина так и не увидела.

- Сумма ущерба составила 1 923 000 рублей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого.

Если его поймают, а суд признает вину, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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