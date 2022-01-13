В Ростове выбрали подрядчика, который отремонтирует больницу №1

Рабочие в том числе приведут в порядок внутренние помещения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону выбрали подрядчика, который займется капитальным ремонтом больницы №1 имени Семашко. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Предполагается, что на обновление медучерждения выделят 503,1 млн рублей. Финансирование рассчитано до 2023 года. Средства должны выделить из бюджета города при поддержке из области и федерации.

Известно, что подрядчика обязали отремонтировать отделение на Ворошиловском/Варфоломеева/Текучева. Задача специалистов - укрепить грунт, демонтировать и усилить конструкций, привести в порядок внутренние помещения. Еще одним пунктом договора стало благоустройство.

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