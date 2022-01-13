В Ростовской области повысили размер платы за детский сад

Стоимость для малышей и детей старшей группы будет отличаться Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области изменили размер максимально возможной оплаты за содержание и воспитание малышей в детсадах и в других образовательных учреждениях. Документ подписал губернатор Василий Голубев.

Например, в Ростове-на-Дону в день на детей от 1 до 3 лет может потребоваться до 126,97 рубля, а на ребят чуть постарше - от 3 до 7 лет - 153,25 рубля. Возможное повышение стоимости в некоторой степени будет зависеть от инфляции.

Среди городов региона тариф как у Ростова только в Волгодонске. Меньше всего родителям придется платить в Донецке: 83,80 рубля - ясли, 101,15 - старшие группы.

Среди районов самыми дорогими детсады должны быть в Аксайском районе. Там за малышей до 3 лет теперь планируют брать до 126,97 рубля, а за детей от 3 до 7 лет - 153,25 рубля.

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