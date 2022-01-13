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Спорт13 января 2022 14:53

Во время хоккейного матча «Ростов» - ЦСКА подрались двое игроков

Соперников успокоили арбитры
Ангелина СКИБА
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Матч для ростовчан оказался победным

Матч для ростовчан оказался победным

Фото: Рамиль Галиев

Хоккейный матч «Ростов» - ЦСКА ВВС прошел со скандалом - прямо посреди игры двое спортсменов начали толкаться и бить друг друга. В итоге один из них повалил соперника на лед, тогда судьи смогли подойти к бузотерам и разнять их.

Происходящее сняли на видео зрители, после этого ролик появился на просторах Интернета. Позже выяснилось, что разборку затеял нападающий «красно-белых». Из-за приема другого игрока он сильно ударился о борт. Арбитры этого не увидели, тогда молодой человек сам попытался восстановить справедливость.

К слову, этот матч для ростовчан оказался победным. Несмотря на внезапную ссору во время игры итоговый счет встречи составил 1:2.

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