Ростовчанин украл 13 миллионов рублей у бизнесменов из разных регионов страны

Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве Фото: Александр РОГОЗА

Житель Ростова-на-Дону, по версии полиции, провернул крупную финансовую аферу. Как сообщили в донском главке, злоумышленник создал три фирмы, которые оформил на подставных лиц. Ну а дальше на банковской электронной площадке разместил информацию о том, что компании, якобы, оказывают посреднические услуги по закупке строительных материалов.

- Одним из условий взаимодействия был перевод денег на счета организаций, подконтрольных злоумышленнику. Каждый из предполагаемых партнеров должен был оплатить 15 % от суммы контракта, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В итоге 14 организаций, действующих по всей России, перевели деньги на счета фирм бизнесмена-афериста. В общей сложности, ростовчанин получил 13 миллионов рублей.

Деньги он обналичил, но стройматериалы заказчики так и не увидели. Заподозрив неладное, предприниматели обратились в полицию.

- Следователями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчина задержан. По его месту жительства проходят обыски. Изъяты компьютерная техника, средства связи, документы, печати, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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