В Таганроге заработал первый в регионе кадровый центр

В Ростовской области открылся первый кадровый центр Фото: Правительство РО

В донском регионе открылся первый кадровый центр "Работа в России". Он располагается в городе Таганроге. Открытие его прошло в рамках проекта "Содействие занятости" программы "Демография". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- В кадровом центре, который мы сегодня открываем, представлены новые услуги, удобная навигация, функциональные зоны работы с посетителями, цифровые сервисы, персональные консультанты, удобный доступ к банку вакансий, - отметил замгубернатора Артем Хохлов.

Это будет центр нового типа. В нем смогут получить комплекс услуг в сфере занятости как соискатели, так и работодатели. Для этого им будут предложены современные подходы и технологии. Получать услуги в центре ежегодно смогут около 14 тысяч соискателей и более тысячи работодателей. Кадры будут подбираться в зависимости от жизненных ситуаций местных жителей и бизнес-ситуаций работодателей.

Госуслуги постепенно будут переведены в цифровой формат, что будет значительно экономить время клиентов центра. Власти уверяют, что внедрение подобных центров значительно улучшит уровень жизни горожан и экономические показатели предприятий.

Работа в центре будет построена по принципу "одного окна". Главным онлайн-ресурсом для поиска работы и подбора работников является Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России".

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