После ремонта в переулке 1-м Крепостном в Таганроге будет сохранена историческая брусчатка

В Таганроге не затронут при ремонте исторический участок дороги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Таганрога заверили местных жителей, что во время масштабного ремонта дорог, запланированного на апрель, участок с исторической брусчаткой затронут не будет. Об этом сообщили в администрации приморского города.

Ранее таганрогские власти сообщили, что весной в городе планируется произвести масштабный ремонт дорог. В список улиц для реконструкции вошел и переулок 1-й Крепостной. Там планировалось уложить асфальт от Комсомольского Бульвара до улицы Шевченко. Но местных жителей обеспокоил вопрос, не затронут ли рабочие участок дороги с исторической брусчаткой.

- По переулку 1-му Крепостному асфальтирование участка с брусчаткой проводиться не будет, - ответил на вопрос встревоженных горожан заместитель главы администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Алексей Махов.

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Работы уже идут на четырех объектах одновременно.