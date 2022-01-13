В Таганроге запланировали восстановить Михайловский железнодорожный переезд

В Таганроге отремонтируют железнодорожный переезд Фото: Виталий КАРНАУХ

В Таганроге планируется восстановить Михайловский железнодорожный переезд. В перспективе будет возобновлен проезд автомобилей через железнодорожные пути, которые разделяют два микрорайона – Михайловку и Андреевский. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Этот переезд был закрыт еще более десяти лет назад. Появилась необходимость его восстановления только в связи со строительством Андреевского. Это будет кратчайший путь к новому микрорайону. Соответствующее поручение внесено в дорожную карту мероприятий комплексного развития города.

Расходы по созданию необходимой инфраструктуры возьмет благотворительный фонд «Синара». Стоимость и сроки выполнения работ будут уточнены в ближайшие сроки.

- Учитывая наличие инициативы и инвестора, необходимо в кратчайшие сроки создать условия для начала работ по восстановлению движения через железнодорожный переезд в Михайловке, – заявил заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14 января в Новочеркасске перекроют движение через ж/д переезд.

Проезд будет запрещен с 9 до 17 часов.