В Таганроге запланировали восстановить Михайловский железнодорожный переезд

В Таганроге отремонтируют железнодорожный переезд
Фото: Виталий КАРНАУХ
В Таганроге планируется восстановить Михайловский железнодорожный переезд. В перспективе будет возобновлен проезд автомобилей через железнодорожные пути, которые разделяют два микрорайона – Михайловку и Андреевский. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Этот переезд был закрыт еще более десяти лет назад. Появилась необходимость его восстановления только в связи со строительством Андреевского. Это будет кратчайший путь к новому микрорайону. Соответствующее поручение внесено в дорожную карту мероприятий комплексного развития города.
Расходы по созданию необходимой инфраструктуры возьмет благотворительный фонд «Синара». Стоимость и сроки выполнения работ будут уточнены в ближайшие сроки.
- Учитывая наличие инициативы и инвестора, необходимо в кратчайшие сроки создать условия для начала работ по восстановлению движения через железнодорожный переезд в Михайловке, – заявил заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов.
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Проезд будет запрещен с 9 до 17 часов.