Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 4:00

Автомобиль Lada Niva купит донской казачий корпус

На него потратят около 970 тысяч рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ростовской области кадетский корпус купит легковой автомобиль

В Ростовской области кадетский корпус купит легковой автомобиль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области донской кадетский корпус принял решение закупить легковой автомобиль. На его приобретение потратят около 970 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен Донским императора Александра III казачьим кадетским корпусом. Все желающие могут подать свои заявки на участие до 20 января. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому необходимо будет доставить к дверям учебного заведения автомобиль Lada Niva Travel или аналогичный по характеристикам. Машина должна быть непременно новой и выпущенной не ранее 2021 года.

Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. А поставку необходимо осуществить в течение 15 дней с момента заключения контракта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект капремонта дороги в поселке Матвеев Курган власти потратят более трех миллионов рублей.

Работы необходимо выполнить до 8 августа.