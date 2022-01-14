Синоптики предупредили ростовчан о сильном гололеде

В Ростове спрогнозировали сильный гололед Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице ожидается сильный гололед. Об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС.

Синоптики ростовского гидрометцентра сообщили, что 14-16 января в городе на дорогах ожидается гололедица. А 14 и 15 января есть вероятность усиления ветра до 20 метров в секунду. Временами порывы будут достигать 24 метров в секунду.

- На устьевом участке реки Дон у города Ростова-на-Дону 14 января возможен ветровой нагон воды, уровни которого превысят неблагоприятные отметки на 10 - 20 сантиметров, - говорится в тексте сообщения.

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