В Ростовской области ищут Эльвиру Гусеву, девушка пропала около недели назад

Если вы видели ростовчанку, следует обратить по номеру «112». Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже почти неделю ищут Эльвиру Гусеву. 26-летняя жительница донской столицы не сообщает о себе с 9 января. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 168 см, среднее телосложение, длинные темные волосы, карие глаза.

Одета в розовую куртку, темные джинсы, обута в темные кроссовки с белой подошвой.

Если вы видели девушку или знаете, где она находится, нужно позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или «112».

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