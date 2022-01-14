Конфликт между депутатом Литвиновым и охранниками в Ростове попал на видео

Двое сотрудников не пускали мужчину в помещение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конфликт между депутатом Литвиновым и охранниками, который произошел в Ростове при входе в ресторан, попал на видео. По крайней мере, так утверждают авторы опубликованного ролика. Его уже распространили в сети, и теперь люди активно обсуждают произошедшее.

На кадрах видно, как двое сотрудников не пускают мужчину в помещение. В ответ посетитель возмущенно что-то доказывает.

К слову, травматического пистолета ни в руках, ни на поясе у человека, снятого на камеру, не видно. Однако ранее в пресс-службе областного управления МВД «КП - Ростов-на-Дону» рассказали, что спор разгорелся именно «из-за оружия, которое мужчина хотел пронести с собой в зал».

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