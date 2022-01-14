Суд обязал администрацию Ростова поставить на учет более 700 дорог

Проезжие части не поставили на кадастровый учет
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Суд обязал администрацию Ростова-на-Дону поставить на учет более 700 дорог. Такое решение утвердили после иска прокуратуры, сотрудники ведомства были недовольны итогами проверки проезжих частей.
- Выявили, что власти в нарушение закона не поставили на кадастровый учет более 700 автодорог. Это создает угрозу их сохранности как объекта муниципальной собственности и может повлечь ненадлежащее содержание, - пояснили в прокуратуре.
Теперь выполнение требований взяли на контроль. Ранее о состоянии дорожного покрытия высказались жители города. Люди посоветовали администрации брать с подрядчиков гарантию на несколько лет вперед.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Ростова высказались по поводу разрушения дорог из-за перепада температур
Ростовчане посоветовали властям брать с подрядчиков гарантию на все работы (подробности)