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Общество14 января 2022 8:08

Суд обязал администрацию Ростова поставить на учет более 700 дорог

Такое решение приняли после иска прокуратуры
Ангелина СКИБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Проезжие части не поставили на кадастровый учет

Проезжие части не поставили на кадастровый учет

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Суд обязал администрацию Ростова-на-Дону поставить на учет более 700 дорог. Такое решение утвердили после иска прокуратуры, сотрудники ведомства были недовольны итогами проверки проезжих частей.

- Выявили, что власти в нарушение закона не поставили на кадастровый учет более 700 автодорог. Это создает угрозу их сохранности как объекта муниципальной собственности и может повлечь ненадлежащее содержание, - пояснили в прокуратуре.

Теперь выполнение требований взяли на контроль. Ранее о состоянии дорожного покрытия высказались жители города. Люди посоветовали администрации брать с подрядчиков гарантию на несколько лет вперед.

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