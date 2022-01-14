422 человека заболели коронавирусом в Ростовской области, на ИВЛ - 27 человек

В лабораториях выполнили 15819 исследований на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области подтвердили еще 422 новых случая COVID-19. Теперь число носителей инфекции и тех, кто уже перенес инфекцию с начала пандемии увеличилось до 198654 человек. Коэффициент распространения вируса - 0,94. Об этом сегодня, 14 января, сообщают власти региона.

Новых носителей вируса обнаружили в 55 городах и районах Дона, больше всего в Ростове - 142. По 17 в Волгодонске и Таганроге, Новочеркасск - 12, по 11 - в Батайске, Азовском, Зерноградском и Сальском районах.

Меньше всего случаев - по 1 - в Дубовском, Куйбышевском, Мартыновском, Советском, Тарасовском и Усть-Донецком районах.

Под наблюдением врачей сейчас остается 1971 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 27 человек, на неинвазивной ИВЛ - 234. Всего с начала пандемии выздоровели уже 180373 человека, умерли 9864 жителей Дона.

За сутки зарегистрировали еще 11 смертельных случаев среди пациентов с COVID-19. Это 7 женщин от 51 до 81 года и 4 мужчин от 55 до 80 лет. У них были хронические заболевания.

В лабораториях со вчерашнего дня выполнили 15819 исследований на коронавирус. Завершили вакцинацию к этому моменту уже 1922,14 тысячи человек.

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