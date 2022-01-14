В Ростове лакокрасочный завод загрязнил воздух и устроил свалку отходов

На неприятные запахи в северо-западной промзоне поступило более 100 жалоб Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лакокрасочный завод в северо-западной промзоне Ростова поймали на загрязнении воздуха и захламлении территории навалами отходов. Об этом сообщает Росприроднадзор.

Из-за нарушения правил охраны атмосферного воздуха предприятие получило предписание. Теперь все недочеты должны устранить в течение 3 месяцев.

Что касается нелегальной свалки, то во время проверки нашли мусор IV класса опасности. Кроме того, учет вели не по правилам. За это юрлица и руководители заплатят штраф в 350 тысяч рублей.

- В 2021 году поступило свыше 100 жалоб на неприятные запахи в северо-западной промзоне города. Чтобы проверить информацию, использовали мобильную лабораторию, которая в режиме реального времени собирала данные о состоянии воздуха более чем по 30 показателям. Полученные цифры и анализы дали основания для проверки завода, - пояснили в Росприроднадзоре.

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