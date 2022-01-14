В Ростовской области с января увеличили выплату из маткапитала

Выплату из средств маткапитала на Дону получают 3,6 тысячи семей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области с января 2022 года увеличили размер выплаты из материнского капитала. Теперь он составляет 12 108 рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- На материальную помощь имеют право семьи, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. При этом ежемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 25 932 рубля. Для семьи из четырех человек, включая детей, ежемесячный доход не должен быть выше 103 728 рублей, - говорится в сообщении.

Власти добавили, что подать заявление можно в любое время в течение 3 лет с момента появления второго ребенка. Сделать это можно на портале госуслуг, а также через клиентскую службу ПФР.

При этом семьи, которым уже была назначена или продлена ежемесячная выплата в 2021 году, продолжат получать ее в прежнем размере - 11 642 рублей.

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