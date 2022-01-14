В Ростовской области в 2,5 раза увеличили финансирование программы развития сельских территорий

В этом году по госпрограмме регион получит более 3,3 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2,5 раза на в Ростовской области увеличивается финансирование государственной программы комплексного развития сельских территорий в 2022 году. Новость была озвучена в региональном правительстве во время совещания по выполнению условий госпрограммы под председательством заместителя губернатора Виктора Гончарова.

- В 2022 году на финансирование основных мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Ростовской области будет выделено 3,3 млрд рублей – без учета средств, выделяемых на направление «сельской ипотеки». Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, - рассказал Виктор Гончаров. – Из них 2,6 млрд рублей – средства областного бюджета.

Финансирование направят на 102 объекта в 26 районах, из них 17 объектов перешли с прошлого года, остальные — новые. На улучшение условий жилья без учета «сельской ипотеки» пойдет 76,2 млн рублей, на 92 объекта строительства, проектирования и благоустройства – 2,75 млрд рублей, на обучение молодых специалистов агропромышленного комплекса – 1,1 млн рублей.

Кроме того, по госпрограмме средства идут на ремонт ДК, детских садов и школ, объектов здравоохранения, автодорог на селе.

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В эту сумму не входит направление «Сельской ипотеки» (подробнее)