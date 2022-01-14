15 и 16 января в Ростове прогнозируют мокрый снег и небольшое потепление

Ветер в донской столице обещают западный около 7 м/с Фото: Евгения ГУСЕВА

На грядущих выходных - 15 и 16 января - в Ростовской области прогнозируют дожди с мокрым снегом, а также едва заметное потепление на юге. На севере сохранится минус. Такую информацию опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Так, например, в Ростове-на-Дону осадки ожидаются и в субботу, и в воскресенье. 15 января будет 0 градусов, 16 числа - минус 1. По ночам обещают до минус 2-3 градуса. Ветер в донской столице должен быть преимущественно западный, в среднем около 7 м/с.

Похожая погода ожидается в большинстве районов региона. Только на севере, например, в Казанской и Боковской днем температура воздуха будет колебаться от минус 1-4 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 14 по 16 января в Ростове прогнозируют гололедицу и сильный ветер

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными на дорогах (подробности)