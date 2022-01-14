Создание проекта для капитального ремонта межпоселковой дороги в Ростовской области обойдется в 1,7 миллиона рублей

В Ростовской области подготовят проект для капитального ремонта межпоселковой дороги Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области произведут капитальный ремонт одной из межпоселковых дорог. На эти нужды планируется потратить более 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Матвеево-Курганского района. Все желающие уже смогли подать заявки на участие и в настоящее время ведется работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Ему необходимо будет заняться разработкой проектно-сметной документации для капитального ремонта межпоселковой автомобильной дороги от хутора Большая Кирсановка до села Кульбаково, расположенной в Матвеево-Курганском районе.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. А вссе работы необходимо выполнить в срок с 1 февраля по 1 июля.

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Средства будут выделены из местного бюджета.