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Общество14 января 2022 13:50

Журналисты «КП — Ростов-на-Дону» получили награды от главы Кировского района

Руководитель рассказала о плотном взаимодействии с городскими СМИ
ТИХОНОВА Татьяна
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Сотрудники "КП - Ростов-на-Дону" принимают поздравления с профессиональным праздником

Сотрудники "КП - Ростов-на-Дону" принимают поздравления с профессиональным праздником

Фото: Артур СЕЛИМОВ

В пятницу, 14 января, в честь Дня российской печати, который представители СМИ отметили накануне, журналистов «КП — Ростов-на-Дону» отметила грамотами глава администрации Кировского района донской столицы Наталия Симаченко, которая вместе с заместителем по соцвопросам Игорем Филипповым пришла в редакцию ростовской «Комсомолки».

- Работа СМИ как никогда нам очень важна и нужна. Спасибо вам за помощь, подсказку, направление на нужную дорогу в работе, - сказала Наталия Олеговна. - Мы работаем и отвечаем на все критические публикации в интернете. Благодарственные письма от главы администрации Кировского района получили генеральный директор ростовского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Елена Соболева, главный редактор Ольга Гопало и заместитель главного редактора по радио Владимир Добрицкий.

Наталия Симаченко вручает награду генеральному директору ростовского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Елене Соболевой

Наталия Симаченко вручает награду генеральному директору ростовского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Елене Соболевой

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Журналисты редакции отметили, что глава всегда оперативно отвечает на запросы корреспондентов в телефонном режиме.Глава администрации Кировского района Ростова-на-Дону отметила, что в последние годы, особенно с начала пандемии, более чем в пять раз выросла активность жителей города в интернете при общении с органами власти. Так, если за весь 2018 год в адрес администрации поступило около 1200 обращений, то за 2021 год таких было зарегистрировано более 6800.

Также Наталия Симаченко просила обратить внимание горожан на культуру поведения из-за участившихся случаев повреждения детских площадок, скульптурных композиций, кражи зеленых насаждений.

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