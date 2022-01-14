Журналисты «КП — Ростов-на-Дону» получили награды от главы Кировского района

Сотрудники "КП - Ростов-на-Дону" принимают поздравления с профессиональным праздником Фото: Артур СЕЛИМОВ

В пятницу, 14 января, в честь Дня российской печати, который представители СМИ отметили накануне, журналистов «КП — Ростов-на-Дону» отметила грамотами глава администрации Кировского района донской столицы Наталия Симаченко, которая вместе с заместителем по соцвопросам Игорем Филипповым пришла в редакцию ростовской «Комсомолки».

- Работа СМИ как никогда нам очень важна и нужна. Спасибо вам за помощь, подсказку, направление на нужную дорогу в работе, - сказала Наталия Олеговна. - Мы работаем и отвечаем на все критические публикации в интернете. Благодарственные письма от главы администрации Кировского района получили генеральный директор ростовского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Елена Соболева, главный редактор Ольга Гопало и заместитель главного редактора по радио Владимир Добрицкий.

Наталия Симаченко вручает награду генеральному директору ростовского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Елене Соболевой Фото: Артур СЕЛИМОВ

Журналисты редакции отметили, что глава всегда оперативно отвечает на запросы корреспондентов в телефонном режиме.Глава администрации Кировского района Ростова-на-Дону отметила, что в последние годы, особенно с начала пандемии, более чем в пять раз выросла активность жителей города в интернете при общении с органами власти. Так, если за весь 2018 год в адрес администрации поступило около 1200 обращений, то за 2021 год таких было зарегистрировано более 6800.

Также Наталия Симаченко просила обратить внимание горожан на культуру поведения из-за участившихся случаев повреждения детских площадок, скульптурных композиций, кражи зеленых насаждений.

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