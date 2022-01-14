В Калмыкии коммунальщики оперативно справляются с последствиями непогоды

В Элисте устраняются последствия непогоды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калмыкии коммунальщики оперативно справляются с последствиями обрушившейся непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе элистинской администрации.

В настоящее время техника работает в штатном режиме. Но при необходимости на улицу выпустят и дополнительные единицы. С самого начала снегопада в городе работают комбинированные дорожные машины, снегопогрузчики и автогрейдеры.

- В первую очередь работаем на линиях общественного транспорта и обеспечиваем доступ к социальным объектам, - отметил директор ГЗХ Владимир Гетун.

Власти также приняли решение из-за возможного ураганного ветра демонтировать новогодние елки и инсталляции раньше намеченного срока. Ранее планировалось сделать это 15 января. Но для безопасности жителей все будет разобрано сегодня.

Кроме того, сейчас вывозят большое количество веток, спиленных энергетиками во время восстановительных работ на ЛЭП. В настоящее время вывезено уже около 960 кубов и работы продолжаются дальше.

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