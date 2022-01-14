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Общество14 января 2022 14:55

Михаила Тихонова назначили гендиректором «Региональной корпорации развития»

Ранее специалист занимал должности в «Донэнерго», ТАНТК имени Бериева, а также возглавлял Минпромэнерго региона
Ангелина СКИБА
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Руководителя коллективу представил первый замгубернатора Виктор Гончаров. Фото: сайт «Региональной корпорации развития».

Руководителя коллективу представил первый замгубернатора Виктор Гончаров. Фото: сайт «Региональной корпорации развития».

В Ростовской области Михаила Тихонова назначили генеральным директором «Региональной корпорации развития». На сайте организации сегодня, 14 января, уже появилась соответствующая информация.

Нового руководителя коллективу накануне представил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Ранее - в 2021 году - Михаил Тихонов был заместителем генерального директора по экономике и финансам АО «Донэнерго». А еще раньше - в 2019 году - возглавлял ТАНТК имени Бериева. Также специалист в течение пяти лет занимал пост министра промышленности и энергетики Ростовской области.

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