Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 14 января: в конце первой рабочей недели года город сковали шестибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 14 января: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Варфоломеева, улице Береговой, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Мечникова, улице Нансена, улице Немировича-Данченко, улице Зоологической, проспектах Соколова, Театральном, Михаила Нагибина, Ленина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Всесоюзная, Международная, Еременко, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, Орбитальной, Бодрой, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Вятская, Троллейбусная Менжинского, переулку Сальскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова и улице Щаденко.

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