В донской столице прописали стандарты содержания модульных туалетов

В Ростове установили требования для модульных туалетов. Фото: администрация Ростова

В донской столице власти определили стандарты содержания и требования, которые будут предъявляться к модульным туалетам, расположенным на ростовских улицах. Они были прописаны в тексте соответствующего постановления, опубликованного на сайте городской администрации.

Санузлы будут разделены на несколько групп. В первой группе будут туалеты с одной кабиной для представителей разного пола, во второй - двухкабинные туалеты для посетителей без особых потребностей, а также двухкабинные, одна из которых будет приспособлена под нужды маломобильных групп населения, а в третьей - трехкабинные обычного типа и с одной кабиной, которая будет приспособлена для людей с особыми нуждами.

Использовать их возможно абсолютно в любой сезон. Они смогут функционировать даже при температуре до -30 градусов. Главным требованием для уборных стало использование разных типов антивандальной защиты. А также будут разработаны специальные модификации, которые помогут адаптировать туалетные кабинки для посещения маломобильных групп населения.

В кабинках будут установлены антивандальные раковины и унитазы. Кроме того, власти отметили, что зеркала и освещение тоже должны быть защищены от вандалов.

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Стало известно, где в Ростове установят новые модульные туалеты.

Конструкции оснастят обогревателями и вентиляцией, установят видеокамеры.