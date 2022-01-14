Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 17:24

В донской столице прописали стандарты содержания модульных туалетов

Санузлы поделят на несколько групп
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ростове установили требования для модульных туалетов. Фото: администрация Ростова

В Ростове установили требования для модульных туалетов. Фото: администрация Ростова

В донской столице власти определили стандарты содержания и требования, которые будут предъявляться к модульным туалетам, расположенным на ростовских улицах. Они были прописаны в тексте соответствующего постановления, опубликованного на сайте городской администрации.

Санузлы будут разделены на несколько групп. В первой группе будут туалеты с одной кабиной для представителей разного пола, во второй - двухкабинные туалеты для посетителей без особых потребностей, а также двухкабинные, одна из которых будет приспособлена под нужды маломобильных групп населения, а в третьей - трехкабинные обычного типа и с одной кабиной, которая будет приспособлена для людей с особыми нуждами.

Использовать их возможно абсолютно в любой сезон. Они смогут функционировать даже при температуре до -30 градусов. Главным требованием для уборных стало использование разных типов антивандальной защиты. А также будут разработаны специальные модификации, которые помогут адаптировать туалетные кабинки для посещения маломобильных групп населения.

В кабинках будут установлены антивандальные раковины и унитазы. Кроме того, власти отметили, что зеркала и освещение тоже должны быть защищены от вандалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, где в Ростове установят новые модульные туалеты.

Конструкции оснастят обогревателями и вентиляцией, установят видеокамеры.