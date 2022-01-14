В Ростовской области бывший гендиректор ТАНТК Бериева на суде отказался признать свою вину

В Ростове состоялся суд над бывшим гендиректором ТАНТК Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе состоялось первое заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего гендиректора ТАНТК имени Бериева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Бизнесмена заподозрили в двух эпизодах мошенничества. Следователи предположили, что экс-директор ТАНТК нелегально внес себя в список авторов патента на самолет-амфибию. Стоит отметить, что регистрационное заявление подали еще до того, как бизнесмен пришел работать на завод. Но тем не менее он вписал свое имя в список авторов разработки. После этого он издал приказы, согласно которым ему полагалась премия в размере 3,7 миллиона рублей.

Второй эпизод был связан с начислением премий топ-менеджерам завода. Получившие премии работники отдавали их генеральному директору.

Во время суда бизнесмен всячески отрицал свою вину. В случае подтверждения его виновности, мужчине грозит до десяти лет колонии. Следующее заседание пройдет 21 января.

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