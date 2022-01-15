В Ростовской области энергетики восстанавливают электроснабжение в домах после штормового ветра

Энергетики перешли на особый режим работы. Фото: Россети Юг

Штормовой ветер с порывами, дождем и снегом обрушился на южные регионы страны 14 и 15 января, принеся многочисленные повреждения. Так, в ряде населенных пунктов Ростовской области произошли обрывы ЛЭП. Электроснабжение было нарушено в Зерноградском, Дубовском, Зимовниковском, Егорлыкском, Волгодонском и Песчанокопском районах.

Эти последствия урагана устраняют 113 бригад в составе 367 человек. Используется 129 единиц техники. Задействованы 5 резервных источников электроснабжения общей мощностью 500 кВт.

В соседней Калмыкии также в некоторых населенных пунктах произошли обрывы линий электропередач. Местные энергетики устраняют локальные нарушения электроснабжения в Сарпинском, Целинном, Кетченеровском районах Калмыкии и в Элисте, где произошли обрывы, схлесты проводов и срывы изоляторов.

Часть повреждений в Северо-Западном районе Элисты произошла на линиях, не состоящих на балансе калмыцкого филиала компании. Ремонтные бригады в составе 33 бригад, 68 человек и 34 единиц спецтехники работают в круглосуточном режиме.

Электроснабжение в ряде населенных пунктов восстановлено, однако штормовой ветер порывами и обильные осадки, продолжающиеся в регионах до сих пор, вызывают новые нарушения. Работы не останавливаются.

На территории Волгоградской области локальные нарушения электроснабжения произошли преимущественно в северных районах.

А в Астраханской области основные повреждения пришлись на Приволжский, Наримановский, Икрянинский, Красноярский районы. Их также устраняют энергетики.

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Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8-800-220-0-220.