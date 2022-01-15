В Ростове-на-Дону ветром унесло железные балконные перила

Металлическая конструкция упала на автомобиль. Фото: паблик в "ВКонтакте" "ЭТО РОСТОВ! – новости Ростова-на-Дону"

В донской столице вторые сутки подряд бушует ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду. Из-за урагана не выдержали металлические перила на балконе двухэтажного дома, расположенного на Большой Садовой.

Конструкция упада прямо на припаркованную около здания «Ладу», разбив окно и повредив дверь. Об инциденте рассказал очевидец происшествия. Ростовчанин также опубликовал в социальный сетях фото разбитой машины.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что на Большой Садовой ветром снесло главную городскую елку. А на следующий день, утром 15 января, новогодняя елка рухнула в Первомайском районе города. Обе конструкции были демонтированы, сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

Кроме того, из-за сильного ветра в устье Дона повысился уровень воды и произошло подтопление территорий около дворов местных жителей. В сами дома вода не зашла.

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