За сутки еще 449 человек заразились коронавирусом в Ростовской области

Врачи настоятельно рекомендуют вакцинироваться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области ситуация с коронавирусной инфекцией по-прежнему тяжелая. По информации пресс-службы правительства Ростовской области, за минувшие сутки еще 449 человек заболели ковидом.

- На утро 15 января общее число заболевших нарастающим итогом достигло 199103 человек. За весь период в области выздоровели 180655 человек, за сутки - 282 человека, - сказали в правительстве донского края.

Среди новых заболевших 39,8% - в возрасте от 18 до 45 лет; 30,5% - от 46 до 65 лет; 13,6% - от 66 до 79 лет; 6,7% - старше 80 лет; 9,4% - дети.

Умерли от коронавируса 12 человек. Это шесть женщин и столько же мужчин За весь период жертвами COVID-19 стали 9876 человек.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что штамм коронавируса - омикрон - распространился в донском крае. Об этом узнали после случаев заболевания женщины и 6-месячного малыша.

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