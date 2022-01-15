В Ростовской области возбудили дело после смерти пятерых человек в пожаре

На месте трагедии работают криминалисты. Фото: СУ СК по РО

В Каменском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в результате пожара пятерых человек, сообщает донской следком.

Трагедия произошла в поселке Глубоком в ночь с 14 на 15 января. Гражданские супруги принимали гостей, после застолья все пошли спать.

Пламя охватило дом в районе трех часов утра. Спасти никому из людей не удалось. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.

- Следственным отделом по Донецку возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Известно, что хозяину дома было 45 лет, а его сожительнице – 55. Сейчас следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.

В прокуратуре Ростовской области сообщили, что по факту трагедии надзорное ведомство также организовало проверку.

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