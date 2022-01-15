Анастасия Тарасова улетела отдыхать на Мальдивские острова

Анастасия Тарасова, став мамой в третий раз, улетела с семьей отдыхать на острова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семье футболиста Дмитрия Тарасова исполнилось четыре года. За этот, казалось бы, сравнительно небольшой срок у пары родились трое детей – дочки и сын.

Отметив семейный праздник, супруги улетели отдыхать на Мальдивские острова. Тарасовы взяли с собой и детей. Анастасия призналась, что перелет был непростой. Так, малышка Ева не спала всю дорогу. Поэтому по прилету Анастасия и Дмитрий первым делом выспались. Кстати, остановилась семья на вилле.

Анастасия призналась, что просто мечтала о таком восстановлении после родов.

- Спасибо, любимый, - написала она в своем блоге в «Инстаграме».

Также девушка поделилась с подписчиками небольшое проблемой. Анастасия сказала, что после того, как стала мамой в третий раз, ей приходится втягивать живот перед тем, как сфотографироваться в купальнике.

Однако фолловеры единодушно сошлись во мнении, что модель из Ростовской области в прекрасной форме.

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