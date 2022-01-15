На Дону полностью восстановлено электроснабжение в пострадавших от непогоды районах

В районах, пострадавших от непогоды, восстановили электроснабжение. Фото: "Россети Юг"

Специалисты ростовского филиала «Россети Юг» завершили работы по восстановлению электроснабжения в пострадавших от ураганного ветра районах Ростовской области.

В настоящее время энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме. Однако специалисты продолжают работать по индивидуальным заявкам в распределительной сети.

Напомним, 14 января на донской край обрушился штормовой ветер. В результате в нескольких районах области было нарушено электроснабжение. Энергетики немедленно приступили к аварийно-восстановительным работам, которые не прекращались ночью и продолжались весь следующий день.

В работах по восстановлению электроснабжения было задействовано более 450 специалистов в составе 148 бригад, 166 единиц техники. Для временного энергообеспечения потребителей использовались 15 резервных источников. В результате энергоснабжение региона было оперативно восстановлено.

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Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8-800-220-0-220.

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