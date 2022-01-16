В Ростове-на-Дону горит склад

Огнем объяты склады на Локомотивной. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО

В донской столице в воскресенье, 16 января, около пяти часов утра вспыхнули складские помещения, расположенные по адресу Локомотивная, 2а, сообщили в областном МЧС.

По данным ведомства, предварительно, площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

- Объявлен второй ранг сложности, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

С огнем борются 42 спасателя. На месте работает 14 спецмашин. Информации о погибших и раненых нет.

- Обстановка уточняется, - отметили в региональном МЧС.

В ведомстве также добавили, что на складе хранится прикормка для рыбы.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Каменском районе в частном доме произошел пожар. В результате погибли три женщины и двое мужчин.

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