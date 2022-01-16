494 жителя Ростовской области за сутки заразились коронавирусом

Врачи советуют сделать прививку от коронавируса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В донском крае ковид не сбавляет обороты. Как рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось на 494 и на утро 16 января нарастающим итогом достигло 199597.
Скончались от ковида четыре человека.
- Это женщина 80 лет, и трое мужчин – 71, 75, 93 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дру-гих систем, - прокомментировали в ведомстве.
За весь период жертвами COVID-19 стали 9880 человек.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что врачи Ростова-на-Дону бьют тревогу по поводу ситуации с ковидом. Как сообщили в здравоохранения Ростова-на-Дону, следующая волна коронавируса может прийти уже весной.
Медики настоятельно рекомендуют ревакцинироваться.
На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1976,72 тысячи человек, за сутки – 2591. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) – 1926,18 тысячи человек, за сутки – 2008.
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