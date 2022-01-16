Где в Ростове-на-Дону откроют купели на Крещение

В Ростове оборудуют купели к празднику Крещения Господня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. По традиции, многие ростовчане будут купаться в купелях. В администрации Ростова-на-Дону назвали официальный список мест, где можно совершить омовение. Здесь будут дежурить врачи и спасатели. А также пройдут службы.

КОНКРЕТНО:

Гремучий источник. Водосвятный молебен пройдет 19 ян-варя после литургии с 10.30 до 11.30.

Ботанический сад ЮФУ (Серафимовский источник). Водосвятный молебен пройдет 18 января с 14:30 до 15:30.

г. Ростов-на-Дону, пос. Первомайский, переулок Красноярский д. 13, Родник «Серебряный», святой Георгиевский источник. Водосвятный молебен состоится 19 января с 4.30 до 5.00.

Храмовая купель в Георгиевском парке (территория прихода). Водосвятный молебен состоится 18 января с 18.00 до 22.00.

Северное водохранилище. Водосвятный молебен состоится 18 января с 19:30 до 22:00.

Сурб Хач. Водосвятный молебен состоится 18 января с 21.00 до 22.00.

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