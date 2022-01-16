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Здоровье16 января 2022 14:49

Сколько жителей Ростовской области скончалось за сутки от ковида , рассказали в правительстве

494 человек заболели коронавирусом 15 января
Авторы (2):
Анна ШИЛЯЕВА
РЕПИНА Елена
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В Ростове коронавирус не сбавляет обороты

В Ростове коронавирус не сбавляет обороты

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В правительстве Ростовской области сообщили, что за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось на 494 и на утро 16 января нарастающим итогом достигло 199597.

- За весь период в области выздоровели 180856 человек, за сутки - 201 человек, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В регистре умерших по результатам вскрытия еще четыре человека с COVID-19. Это женщина 80 лет, и трое мужчин – 71, 75, 93 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Так, за весь период жертвами COVID-19 стали 9880 человек.

- На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1976,72 тысячи человек, за сутки – 2591. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) – 1926,18 тысячи человек, - добавили в правительстве.

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