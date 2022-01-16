Осторожно, тонкий лед: ростовчанам рассказали о правилах безопасности

Тонкий лед на реке очень опасен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В управлении ГО и ЧС Ростова-на-Дону рассказали, что с морозами возможно образование тонкого льда на реке Дон.

- Управление по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону рекомендует: соблюдать осторожность, не выходить на тон-кий лед, не оставлять детей без присмотра и не допускать игры детей у водоемов, - обратились в ведомстве к жителям донской столицы.

Также зимой при неправильном использовании обогревателей возможно возникновение пожаров.

- Чтобы избежать нежелательных последствий, следует твердо придерживаться правил пожарной безопасности в быту: не допускать самостоятельного внесения изменений в конструкции электрического и газового оборудования; не перегружать электросеть, не пользоваться неисправными и самодельными электрообогревательными приборами; не применять для растапливания печей, каминов, кухонных плит (очагов) бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости; не курить в постели, не разжигать огонь в помещении, - перечислили в ГО и ЧС правила, которые помогут избежать беды.

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