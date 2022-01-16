Как защитить квартиру от воров, рассказали ростовские полицейские

Простые правила помогут защитить квартиру от воров
В донском главке рассказали, как уберечь свою квартиру от квартирных воров. Есть несколько простых рекомендаций, которые позволят сохранить свое имущество.
- Входные двери подъезда, тамбура и квартиры должны быть исправны и надежно закрываться. Выходы на чердак, крышу должны быть исправны и постоянно закрыты на замки. В подъезде дома, а также в общем тамбуре должно быть исправное электроосвещение, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Также следует вытаскивать из почтового ящика корреспонденцию.
- И самый надежный способ оградить свое жилище от во-ров – это доверить его защиту полицейским. Лучший способ защиты имущества от квартирных краж – это сдача жилья под централизованную охрану подразделений вневедомственной охраны полиции, - добавили в донском главке.
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