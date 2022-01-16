В Ростовской области Дон вновь может выйти из берегов

МЧС следит за ситуацией с нагоном воды в Дону. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО

В Ростовской области, по данным Росгидромета, вечером и до конца суток 17 января, а также ночью и утром 18 января на устьевом участке реки Дон возможен ветровой нагон воды.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что уровень воды у Азова может превысить неблагоприятную отметку, у Ростова-на-Дону – достигнуть ее, у Аксая – приблизиться к ней.

- ГУ МЧС по Ростовской области предупреждает - будьте внимательны и осторожны, - добавили в экстренной службе.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что из-за ветрового нагона воды в Азовском районе в нескольких хуторах произошло подтопление придворовых территорий. В дома вода не зашла.

Однако спасателям пришлось мониторить остановку всю ночь.

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