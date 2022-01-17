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Общество17 января 2022 5:00

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 17 января: в городе пятибалльные заторы

Новая рабочая неделя в Ростове началась с пятибалльных пробок
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Утренние пробки в Ростове

Утренние пробки в Ростове

Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 17 января зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Малиновского, Портовая, Доватора и Профсоюзная.

В центре водители вынуждены стоять на улице Курская, проспекте Михаила Нагибина, проспекте Ворошиловском, улице Большая Садовая, улице Шеболдаева на улице Цезаря Куникова. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Дачная и Особенная.

На Северном пробки скапливаются на проспекте Королева, проспекте Космонавтов, улице Орбитальная, Бодрая.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского и проспекте Шолохова.

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