Купели на Крещение отказались оборудовать в одном из районов Ростовской области

Врачи рекомендуют в период пандемии избегать переохлаждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области власти Аксайского района решили не оборудовать места для крещенских купаний. Отмену традиционного массового омовения в водоемах объяснили сложной эпидобстановкой. Об этом предупредили на странице администрации в Instagram.

- Опыт показал, что сложно сохранить социальную дистанцию и другие антиковидные меры при проведении подобного мероприятия. Кроме того, врачи рекомендуют в период пандемии избегать стресса для организма, связанного с резким переохлаждением, - пояснили людям.

Также власти добавили, что крещенские купания в ночь с 18 на 19 января «не имеют прямого отношения к вероисповеданию, и их их не одобряют многие священнослужители». Это одна из традиций, которая, к сожалению, переросла в суеверие, говорится в сообщении.

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